Rc auto familiare, il risparmio potrà arrivare fino al 53%

Valeria Panigada 3 dicembre 2019 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

L'Rc auto familiare che potrebbe scattare l'anno prossimo, permettendo ad un nucleo familiare di assicurare tutti i veicoli, indipendentemente che si tratti di un mezzo a due o quattro ruote, usufruendo della migliore classe di merito presente all’interno del nucleo, garantirebbe sostanziali vantaggi in termini di costo. Per capire quanto potrebbe risparmiare una famiglia media, Facile.it ha realizzato una simulazione (considerando una famiglia composta da 4 membri che assicura 2 automobili e due 2 scooter), scoprendo che in alcuni casi la spesa totale per le assicurazioni potrebbe diminuire addirittura del 53%. In particolare, a Milano per una famiglia con due auto intestate ai genitori, entrambi in prima classe di merito, e due scooter assicurati in quattordicesima classe, il risparmio si aggirerebbe intorno ai 690 euro, vale a dire circa il 48% in meno rispetto a quanto pagherebbe oggi. Stessa famiglia, ma città diversa, a Firenze il risparmio complessivo sarebbe del 53%, vale a dire oltre 1.000 euro in meno. A Bologna, invece, con l’entrata in vigore della nuova norma il costo complessivo calerebbe del 48%, con un risparmio di circa 810 euro.