Ray Way: il mercato apprezza ipotesi fusione con EI Towers

Giulio Visigalli 22 febbraio 2022 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

Rai Way Balza di oltre il 3% in Borsa sulla scia delle nuove indiscrezioni. Infatti, come riporta la Repubblica, il governo starebbe studiando ad un Dpcm che punta a cambiare l’assetto di Rai Way, permettendo così a Rai, che al momento controlla il 65%, di scendere sotto il 51%. Nel 2014, con il governo Renzi, era stata introdotta la norma che stabiliva che Rai Way dovesse rimanere nelle mani di Rai e questo bloccò l’Opa lanciata nel 2015 da EI Towers. Lo scenario è ora cambiato rispetto all’epoca e l’operazione aprirebbe le porte all’integrazione con EI towers, che ora controllata al 60% da F2i e al 40% da MediaForEurope (MFE) di Silvio Berlusconi. L'integrazione fra le due società genererebbe importanti sinergie e quindi notevoli vantaggi per la Rai, che attualmente è in fase di risanamento. Gli analisti di Equita mantengono un giudizio “Buy” su Rai Way con un target price a 7,2 euro ad azione.Intanto il mercato apprezza le indiscrezioni su Rai Wai che si muove in rialzo del 3,59% a quota 5 euro.