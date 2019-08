Rally Btp destinato a continuare se sarà fumata bianca M5s-Pd (analisti)

Titta Ferraro 28 agosto 2019 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Ieri è arrivato anche il tweet di Donald Trump a dare ulteriore supporto al rally dei Btp sulla speranza che M5S e Pd si accordino sul nuovo governo. Lo spread è sceso fino a 181 pb con rendimento del Btp decennale sceso fino all'1,12%, livello più basso da settembre 2016. "La benedizione di Trump a un nuovo incarico Conte, cosa che in molti hanno interpretato come una conferma ufficiosa della nascita del nuovo esecutivo", rimarca Giuseppe Sersale, Strategist di Anthilia Capital Partners Sgr. "Personalmente - prosegue Sersale - sono restio ad attribuirgli questo significato, ma concordo che in generale i segnali vanno in questa direzione. Vedremo nelle prossime ore se la conclusione è quella attesa ormai da tutti. Una fumata bianca alimenterà un ulteriore recupero del BTP, con ogni probabilità".Questa sera si concluderà al Quirinale il secondo giro di consultazioni per verificare le condizioni per formare un nuovo governo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Oggi il Tesoro collocherà Bot semestrali per 6 miliardi di euro.