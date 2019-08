Rally BTP per Conte bis? Rabobank: 'QE Bce in arrivo, trader si concentrano su buone notizie'

Laura Naka Antonelli 29 agosto 2019 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Boom di buy sui BTP italiani, è effetto Conte bis? Così commenta a Reuters Lyn Graham-Taylor, strategist del reddito fisso presso Rabobank:"Il Quantitative easing della Bce sta arrivando, dunque i trader si stanno concentrando sulle buone notizie, ignorando gli aspetti negativi (del governo M5S-PD), che rischia di avere breve durata".Gli analisti di Rabobank, stando a quanto riporta ancora Reuters, calcolano che l'Italia incide per il 62% sui bond dell'Eurozona che offrono rendimenti al di sopra dello zero, spiegando come l'appetito per la carta italiana sia giustificato anche con la caccia ai rendimenti, in un contesto di tassi negativi.