Rally BTP con tassi ai minimi storici sotto 0,6%, parte oggi emissione BTP Futura 2

9 novembre 2020

Nuovi minimi storici per i rendimenti dei BTP. Dopo i minimi toccati venerdì, con il titolo a 5 anni per la prima volta in negativo, oggi prosegue il rally della carta italiana con il rendimento del decennale che scende ampiamente sotto la soglia dello 0,6%. Il Btp 10y segna un rendimento dello 0,57% dallo 0,62% di chiusura di venerdì. LO spread si stringe ulteriormente in area 121 pb, comunque poco mosso in quanto stanno scendendo anche i rendimenti del Bund tedesco (-0,637%).Oggi intanto prende il via la seconda emissione del BTP Futura che si concluderà venerdì 13 novembre. Venerdì il Tesoro ha comunicato l'entità dei tassi cedolari minimi garantiti, pari allo 0,35% dal 1° al 3° anno, allo 0,60% dal 4° al 6° anno e all'1% dal 7° all’8° anno. I tassi cedolari definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento. Cedole esigue complici proprio i minimi storici a cui viaggia il rendimento dei Btp sul mercato secondario. Rispetto alla prima emissione, il BTP Futura presenta una scadenza minore (8 anni rispetto ai 10 anni dell'emissione di luglio).Il nuovo BTP Futura, dedicato esclusivamente agli investitori retail, presenta cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up). E' previsto un premio fedeltà pari all’1% del capitale investito, che potrà aumentare fino ad un massimo del 3% dell’ammontare sottoscritto, sulla base della media del tasso di crescita annuo del PIL nominale dell’Italia nel periodo di vita del titolo, per coloro che lo acquistano all’emissione e lo detengono fino a scadenza.