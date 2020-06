Rai Way sale in Borsa, sotto la lente rumors su consolidamento settore

Daniela La Cava 15 giugno 2020 - 17:01

MILANO (Finanza.com)

Giornata positiva a Piazza Affari per Rai Way, con il titolo che guadagna circa il 2% in scia ai rumors di un consolidamento del settore. In particolare, secondo quanto riportato da "Il Sole 24 Ore", Ei Towers (controllata al 60% da F2i e al 40% da Mediaset) avrebbe nominato Nomura per valutare la vendita delle sue torri di telecomunicazione per concentrarsi su quelle delle trasmissioni radio in vista di un posibile merger con Rai Way.Di recente "il management di Rai Way ha confermato la logica industriale di un consolidamento, affermando però che non sono in corso trattative", sottolineano gli analisti di Banca Imi che confermano la raccomandazione buy e target di 6,3 euro su Rai Way. "In linea di principio lo slancio attuale potrebbe innescare il tanto atteso consolidamento nel settore delle torri di trasmissione, dato l'impegno del governo a risolvere le inefficienze delle infrastrutture nel Paese", aggiungono gli esperti.