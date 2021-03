Rai Way in luce in Borsa: Credit Suisse conferma neutral, ma taglia tp a 6 euro

Daniela La Cava 19 marzo 2021 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva a Piazza Affari per Rai Way (+2,9%) all'indomani dei conti 2020 che sono stati archiviati con ricavi ed Ebitda adjusted in rialzo. Oggi il titolo è finito sotto la lente d'ingrandimento di Credit Suisse che ha confermato la raccomandazione neutral, ma ha corretto verso il basso il prezzo obiettivo che passa da 6,6 a 6 euro."Rai Way ha pubblicato risultati resilienti per il quarto trimestre del 2020", sottolinea il broker svizzero che ha confermato le previsioni relative all'Ebitda 2021. Tra i catalyst Credit Suisse indica l'assemblea in programma il prossimo 27 aprile e i conti del primo trimestre in calendario il prossimo 13 maggio.