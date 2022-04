Rai Way: assemblea approva bilancio e delibera dividendo. I dettagli su pagamento cedole

Redazione Finanza 28 aprile 2022 - 07:40

Rai Way rende noto che "il 27 aprile 2022 l'Assemblea di Rai Way S.p.A. ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 ed ha quindi deliberato di attribuire un dividendo di Euro 0,2436 lordi a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, che sarà messo in pagamento a decorrere dal 25 maggio 2022, con legittimazione al pagamento - ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. - il 24 maggio 2022 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 8 il 23 maggio 2022".Il comunicato precisa che "tale dividendo, a cui non compete alcun credito d'imposta, potrà essere riscosso dagli Azionisti, al netto o al lordo delle ritenute fiscali a secondo del regime applicabile al percipiente, presso i rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata delle azioni (Monte Titoli S.p.A.)".