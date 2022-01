Rai Way: MSCI alza il rating ESG

Titta Ferraro 19 gennaio 2022 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

MSCI alza il rating ESg di Rai Way con una valutazione complessiva che passa da “BBB” ad “A”.Nel caso di Rai Way, MSCI ESG Research ha indicato come l’avanzamento rispetto alla rilevazione 2020 dimostra gli sforzi e i risultati ottenuti con l’implementazione delle iniziative del Piano di Sostenibilità, riconosciuti in particolare negli ambiti “Carbon Emissions” (punteggio 10/10) e “Privacy & Data Security” (9,1/10) e con i progressivi miglioramenti evidenziati su “Labor Management” e “Corporate Behaviour”.