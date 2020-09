Rai Way (-6%) in picchiata a Piazza Affari, pesa placement 8,5 mln di titoli

Titta Ferraro 16 settembre 2020 - 10:27

Forti vendite sul titolo Rai Way, tra i peggiori di tutta Piazza Affari con -6% circa a 5,62 euro. Ieri Goldman Sachs ha lanciato un piazzamento su 8,5 milioni di titoli Rai Way a 5,65 euro. Non è noto il venditore, che potrebbe essere un istituzionale. A detta di Equita SIM si tratta di una interessante opportunità "perché riteniamo che le condizioni siano mature per un`operazione di aggregazione tra RaiWay ed EI Towers, in grado di creare valore in termini di sinergie attivabili (stimiamo il 15% della combined cost base ossia 30 mn circa) e di releverage (vediamo spazio per un extra-dividendo di 1.4 euro post combination, tale da portare il leverage a 4-5x)".