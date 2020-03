Raffica di sospensioni: Eni, Unicredit e altri non fanno prezzo per eccesso di ribasso

Titta Ferraro 23 marzo 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Avvio difficile per Piazza Affari con diversi titoli che in avvio non hanno fatto prezzo per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo. Tra questi spiccano big quali ENI, Unicredit, Atlantia e STM. Non hanno fatto prezzo neanche CNH, Snam, Saipem e Tenaris.Il nuovo sell-off è dettato dal tentativo fallito di concordare un pacchetto fiscale del valore di quasi $ 2 trilioni. La Casa Bianca e il Congresso Usa non sono riusciti a raggiungere un accordo ieri per approvare il gigantesco piano di sostegno all'economia contro il coronavirus.