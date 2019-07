Radici: accelera il progetto di quotazione, previsto entro luglio sbarco su Aim

Daniela La Cava 5 luglio 2019 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

Resta un'estate calda anche dal punto di vista delle nuove quotazioni a Piazza Affari, con destinazione Aim Italia. L'ultima in ordine di tempo ad avvicinarsi a Palazzo Mezzanotte è Radici Pietro Industries&Brands, società attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso, specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, che ha avviato le attività preliminari e propedeutiche alla quotazione sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana. Attualmente la società è in roadshow per approdare in Borsa entro la fine del mese di luglio. Radici ha avviato il processo di quotazione "per raccogliere - recita una nota - le risorse utili a supportare il rafforzamento della propria posizione competitiva attraverso una strategia di crescita per linee interne e linee esterne, attraverso operazioni di M&A".Il gruppo, di cui la società è a capo, conta oggi una presenza consolidata in oltre 90 Paesi del mondo, circa 2.000 clienti e un fatturato 2018 consolidato pro-forma pari a 60,2 milioni di euro, quasi raddoppiato negli ultimi sei anni (2012-2018), grazie alla forte specializzazione e all’amplia gamma di prodotti e rivestimenti offerti. L’Ebitda 2018 consolidato pro-forma si attesta a 4,62 milioni, con un incremento del 27,4% rispetto all’esercizio 2017.