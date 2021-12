Racing Force brilla in Borsa, accordo con Formula 1 per telecamera da casco

Redazione Finanza 10 dicembre 2021 - 14:04

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva per Racing Force Group che guadagna oltre il 5% a Piazza Affari. La società ha comunicato al mercato di avere raggiunto con Formula1 un accordo per l'utilizzo della tecnologia della telecamera da casco nel 2022. La Driver's Eye è la microcamera omologata dalla FIA (8 millimetri di diametro e 2,5 grammi di peso) posizionata all'altezza degli occhi sull'imbottitura protettiva all'interno del casco del pilota. La tecnologia sarà disponibile nel corso della stagione 2022 per tutti i piloti della griglia di Formula1 che indossano un casco Bell.