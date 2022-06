Racing Force: accordo pluriennale con Toyota Racing Development U.S.A.

Racing Force, gruppo attivo nel settore dei prodotti per la sicurezza negli sport motoristici, ha firmato un accordo pluriennale con TRD (Toyota Racing Development) U.S.A. e la nuova Toyota GR Cup Series. In particolare, i marchi Racing Force, OMP e Racing Spirit sono stati nominati partner ufficiali di TRD. Come parte dell’intesa, il marchio OMP sarà il partner ufficiale per l’abbigliamento tecnico di TRD, Toyota Driver Development (TD2) e GR Cup, mnetre il marchio Racing Spirit è il partner ufficiale di TRD per l’abbigliamento di squadra e produrrà abbigliamento personalizzato per i dipendenti di TRD da indossare agli eventi di gara e nelle sedi di Costa Mesa, CA e Salisbury, NC. Racing Force ha fatto infine sapere che fornirà assistenza tecnica e di prodotto a TRD per i suoi dipendenti e atleti affiliati.