Quirinale: Casellati lontana dal quorum, continua lo stallo. Spread non reagisce

Titta Ferraro 28 gennaio 2022 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

Ennesima fumata nera nelle votazioni per il presidente della Repubblica. Elisabetta Casellati, candidata indicata dal centrodestra, non è riuscita ad avvicinare il quorum di 505 voti, fermandosi a 382 preferenze. La Casellati non ha raggiunto neanche i 400 voti, soglia fissata dalla coalizione per riproporla nella votazione del pomeriggio, prevista alle 17.Sui mercati lo spread si mantiene a ridosso dei 140 punti base, in leggero rialzo rispetto ai livelli della vigilia. Il rendimento del decennale italiano si attesta in area 1,4%. A prescindere dalla partita per il Quirinale, secondo gli strategist di Societe Generale lo spread Btp/Bund andrà ad allargarsi nel corso del 2022 spingendosi in area 170 punti base complice la normalizzazione della politica monetaria da parte della Bce.Oggi intanto l'asta Btp ha evidenziato rendimenti in rialzo per per i titoli a 5 e 10 anni. Nel dettaglio, sono stati collocati 3 miliardi di euro del BTP a 5 anni (range 2,5-3 mld) con la domanda che ha superato 4,6 mld. Il Btp a 5 anni con scadenza agosto 2026 è stato allocato al rendimento dello 0,50%, in rialzo di ben 31 punti base rispetto all'asta di novembre. In aumento anche il rendimento del Btp a 10 anni (scadenza giugno 2032) passato da 1,03% a 1,39%.