Quintessential risponde a Bio-on: "affermazioni basate su fonti solide"

Daniela La Cava 5 agosto 2019 - 17:11

MILANO (Finanza.com)

Quintessential Capital Management (QCM) risponde con una nuova nota a Bio-on che questa mattina ha annunciato la presentazione di un esposto presso la Procura della Repubblica di Bologna in relazione al video e al report pubblicati dal fondo Usa."La sembra cercare disperatamente di mettere in discussione le nostre conclusioni, ma chiunque a un’attenta lettura dei documenti prodotti da QCM può rendere conto che si tratta di affermazioni basate su fonti solide e immediatamente disponibili". "Cogliamo l’occasione - sottolinea il fondo - per notare che, ormai dieci giorni dopo la pubblicazione del report di Quintessential, la Bio-on non abbia ancora dichiarato la destinazione di 2,5 tonnellate al giorno di PHA, che, secondo i nostri calcoli, corrispondono al fabbisogno di circa 600.000 flaconi di crema solare al giorno".