Qonto: investimento da 100 milioni di euro in Italia nei prossimi due anni

11 gennaio 2022

Qonto, soluzione di business finance management leader, ha annunciato di aver raccolto un round di investimento Serie D per un valore di 486 milioni di euro, che porta la valutazione di Qonto a 4,4 miliardi di euro. Quest’ultimo round è guidato congiuntamente dai nuovi investitori Tiger Global e TCV, oltre ad altri otto nuovi sottoscrittori: Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds, Guillaume Pousaz, Gaingels e Ashley Flucas. Si uniranno agli attuali investitori Valar, Alven, DST Global e Tencent, che hanno rinnovato il proprio supporto a Qonto partecipando a questo nuovo round di investimento.Dal suo lancio nel 2017, si legge in una nota, Qonto si è impegnata a costruire la prima soluzione finanziaria all-in-one per PMI e professionisti. Qonto semplifica la gestione del business a 360°, dalle operazioni bancarie e finanziarie quotidiane alla contabilità e alla gestione delle spese, consentendo ai propri clienti di concentrarsi su ciò che conta veramente. L'azienda conta al momento oltre 220.000 clienti business in quattro mercati (Francia, Italia, Germania e Spagna). Con questo nuovo round di investimento, l'ambizione di Qonto è quella di diventare la soluzione finanziaria scelta da 1 milione di PMI e professionisti in Europa entro il 2025.Nell'ultimo anno, Qonto ha registrato una forte crescita in Italia, il suo secondo mercato per dimensioni dopo quello francese, con una crescita dei clienti del 145% nel 2021 rispetto al 2020. Con questo nuovo round di investimento, l'azienda si impegnerà a rafforzare la propria leadership nel Paese, ampliando il proprio team e continuando a costruire un'offerta su misura per i clienti locali.