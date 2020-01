Prysmian, vinto contratto in Brasile da consorzio Libra

Valeria Panigada 23 gennaio 2020 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group si è aggiudicato un contratto con Libra, consorzio di primarie aziende internazionali operanti nell’industria petrolifera, per la fornitura di Steel Tube Umbilical che saranno installati nel giacimento offshore Mero. Più precisamente, il contratto riguarda il campo estrattivo Mero 1, situato in acque ultra-profonde nel bacino pre-salino di Santos, a circa 180 km al largo di Rio de Janeiro e che sarà composto da 17 pozzi e un’unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico. L’inizio della produzione petrolifera è previsto nel 2021. Il progetto Mero 1 rappresenta una pietra miliare nello sviluppo tecnologico dell'industria Oil & Gas in Brasile, poiché è il primo progetto nella regione ad utilizzare la tecnologia Steel Tube Umbilical.