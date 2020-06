Prysmian, vinta commessa da oltre 800 mln per il terzo più grande corridoio energetico in Germania

Valeria Panigada 29 giugno 2020 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, ha vinto la commessa per il corridoio SuedLink in Germania, il sistema in cavo interrato più lungo di sempre, dal valore complessivo di oltre 800 milioni di euro. Nell'ambito del progetto, il gruppo si occuperà della progettazione, produzione, fornitura, posa, giunzione, test e collaudo di un sistema in cavo interrato con una capacità di 2 GW che collegherà il nord della Germania alle regioni meridionali del paese. La conclusione del progetto è prevista nel 2026.Facendo seguito ai progetti SuedOstLink e A-Nord recentemente acquisiti da Prysmian, queste commesse, dal valore complessivo di circa 1,8 miliardi di euro, rafforzano il ruolo del gruppo nella transizione energetica fornendo sistemi in cavo per la trasmissione di energia in tutti e tre i progetti dei corridoi tedeschi.In scia alla notizia, il titolo Prysmian accelera a Piazza Affari. In questo momento l'azione segna un rialzo dell'1,86% passando di mano a 20,81 euro.