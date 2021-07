Prysmian, vinta commessa da oltre 60 mln per cablaggio parchi eolici offshore nel Mare del Nord

Valeria Panigada 28 luglio 2021 - 13:32

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group ha vinto una commessa del valore di oltre 60 milioni di euro assegnata da Ørsted, leader nello sviluppo di parchi eolici offshore a livello mondiale. La commessa include la progettazione, la fornitura, il collegamento e il collaudo di sistemi inter-array in cavo sottomarino per i parchi eolici offshore Gode Wind 3 e Borkum Riffgrund 3, situati nel tratto tedesco del Mare del Nord. Il completamento di entrambi i progetti è previsto entro il 2024. I parchi eolici offshore sorgeranno a circa 60 km l’uno dall’altro, e verranno costruiti simultaneamente. Una volta operativi, i due parchi eolici saranno in grado di fornire energia a circa 1,2 milioni di famiglie tedesche.