Prysmian, vinta commessa da oltre 150 milioni in Francia

Valeria Panigada 4 marzo 2020 - 13:15

MILANO (Finanza.com)

Prysmian, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicato una commessa del valore oltre 150 milioni di euro, assegnata da Réseau de Transport d'Électricité (RTE) per la realizzazione di due sistemi in cavo sottomarini e terrestri per il collegamento del parco eolico offshore situato tra le isole di Yeu e Noirmoutier alla rete elettrica dell’entroterra francese. I cavi sottomarini saranno prodotti nei centri di Prysmian a Pikkala (Finlandia) e Arco Felice (Napoli), mentre i cavi terrestri verranno realizzati a Gron (Francia). La consegna e il collaudo sono previsti entro il 2023.