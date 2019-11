Prysmian, vinta commessa da oltre 100 milioni in Scozia

Valeria Panigada 28 novembre 2019 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicato una commessa del valore di oltre 100 milioni di euro, assegnata dalla francese EDF Renewables per la realizzazione di sistemi in cavo sottomarini e terrestri per collegare il parco eolico offshore Neart na Gaoithe (NnG) alla rete elettrica dell’entroterra scozzese. Situato a 15,5 km al largo della costa di Fife, il parco eolico offshore NnG genererà 450 MW di energia rinnovabile per servire circa 375.000 famiglie scozzesi. I cavi sottomarini saranno prodotti nel centro di eccellenza di Prysmian a Pikkala, in Finlandia, e installati nel 2021, mentre i cavi terrestri verranno realizzati a Gron, in Francia, e installati nel 2020 e nel 2021. L’installazione e il completamento del progetto sono previsti per il 2021.