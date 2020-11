Prysmian: unica Società produttrice di cavi inclusa nell'indice di sostenibilità del Dow Jones

Alessandra Caparello 16 novembre 2020 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group passa a 86 punti dagli 84 punti del 2019, nell’ELQ Electrical Components & Equipments del Dow Jones Sustainability World index, secondo il risultato della revisione annuale 2020 condotta da S&P Global CSA. “Siamo molto orgogliosi di questo importante risultato - ha commentato Valerio Battista Amministratore Delegato di Prysmian Group - in quanto riconosce il nostro impegno nel migliorare costantemente la sostenibilità delle nostre operations, della nostra supply chain e organizzazione. La sostenibilità è inoltre integrata come parte fondamentale della nostra strategia di crescita aziendale. Siamo fortemente impegnati a sostenere la transizione verso fonti energetiche rinnovabili nonché verso un mondo digitalizzato e decarbonizzato, mettendo a disposizione i cavi più avanzati e la tecnologia in fibra ottica per le reti elettriche e le telecomunicazioni”.Prysmian ha ottenuto i massimi risultati nell’Innovation Management – dove è stato mantenuto il punteggio dello scorso anno -, nell’Environmental Reporting, nel Social Reporting e nella Talent Attraction & Retention dove il punteggio è migliorato.Il prossimo 24 Novembre, Prysmian lancerà il Sustainability Day e tre workshop online interattivi, in un nuovo formato completamente digitale, in occasione del suo evento annuale di Stakeholder Engagement, un appuntamento cruciale per definire le priorità della strategia di sostenibilità del Gruppo. Gli obiettivi di sostenibilità vengono raggiunti lavorando costantemente con i nostri partner. Il coinvolgimento degli stakeholder è una parte fondamentale della strategia di sostenibilità del Gruppo Prysmian.