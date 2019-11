Prysmian: tre importanti interconnessioni HVDC per un valore totale di oltre €1 mld

simone borghi 19 novembre 2019 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group ha completato con successo e consegnato negli ultimi dieci giorni tre importanti progetti ad alta tensione in corrente continua (HVDC) per un valore totale di oltre 1 miliardo di euro. Si tratta dell’interconnessione COBRAcable che collega Olanda e Danimarca (sistema in cavo per una rotta totale di 350 km). Il collegamento offshore DolWin3 collega invece la piattaforma di conversione offshore DolWin Gamma alla rete elettrica dell’entroterra tedesco (sistema in cavo per una rotta totale di 160 km). Infine, l’interconnessione MON.ITA, assegnata a ottobre 2012 da Terna, collega il Montenegro alla penisola italiana (sistema in cavo per una rotta totale di circa 440 km).“Negli ultimi anni Prysmian ha fatto ingenti investimenti, e continuerà a farli, per supportare la massiccia espansione della rete di trasmissione necessaria per un futuro a zero emissioni. Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di infrastrutture di una tale portata strategica. Prysmian svolge un ruolo chiave nello sviluppo di reti di trasmissione elettrica efficienti e sostenibili.” ha sottolineato Raul Gil, Submarine Business Unit Vice-President di Prysmian.