Prysmian: titolo vola a Piazza Affari dopo commessa da 500 mln in Germania

Valeria Panigada 5 maggio 2020 - 14:09

MILANO (Finanza.com)

Sprint del titolo Prysmian a Piazza Affari, che conquista la vetta del paniere principale. L'azione del gruppo dei cavi avanza di 7 punti percentuali passando di mano in area 18 euro, grazie alla nuova commessa da circa 500 milioni di euro vinta in Germania. Prysmian si è aggiudicata una commessa per la realizzazione del progetto SuedOstLink, uno dei collegamenti in cavo interrato HVDC (High Voltage Direct Current) più lunghi al mondo, assegnata da TenneT TSO GmbH, l’operatore di rete tedesco-olandese. In particolare, Prysmian sarà responsabile della progettazione, produzione, fornitura, posa, giunzione, test e collaudo di un sistema in cavo interrato HVDC mai realizzato per la trasmissione di energia affidabile ed eco-sostenibile. Questi cavi infatti presentano capacità superiori e sono in grado di coprire distanze maggiori e di incrementare la potenza di trasmissione.