Prysmian, siglato contratto con TEIAS per il progetto Turkish Crossing

Valeria Panigada 25 giugno 2021 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei cavi per l’energia e le telecomunicazioni, ha annunciato oggi, a seguito dell’assegnazione della commessa comunicata lo scorso venerdì, di aver siglato il contratto con TEIAS per la fornitura di due collegamenti in cavo sottomarino ad alta tensione per la trasmissione di energia, uno tra Europa e Asia e uno nel Golfo di Izmit in Asia. Il completamento di entrambe le commesse è previsto entro il 2023.