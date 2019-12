Prysmian, siglati due contratti con Terna per rafforzamento reti elettriche in Italia

Valeria Panigada 19 dicembre 2019 - 14:12

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group ha siglato con Terna, tramite la sua controllata Terna Rete Italia, due contratti per la realizzazione di collegamenti in cavo.Il primo accordo, del valore di 50 milioni di euro, è relativo ad un cavo in corrente alternata che collegherà le stazioni elettriche di Zuel e Somprade, in provincia di Belluno. Il programma prevede la conclusione dei lavori d’installazione entro il 2020, in tempo utile per i prossimi Mondiali di Sci previsti a Cortina nel 2021. Il secondo, relativo ad un cavo in corrente alternata, è un contratto quadro finalizzato a supportare gli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e l’aumento dell’affidabilità del sistema di trasmissione nel Sud Italia, del valore di 26 milioni, con una opzione per ulteriori 26 milioni.