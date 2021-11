Prysmian si rafforza nel settore monitoraggio, acquistata la svizzera Omnisens

Valeria Panigada 12 novembre 2021 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, ha completato l’acquisizione di Omnisens, azienda leader nel settore delle soluzioni di monitoraggio in fibra ottica ad alte prestazioni per la sicurezza e l’efficienza di infrastrutture critiche.L’acquisizione, valore della transazione 18,8 milioni di franchi, è in linea con la strategia Prysmian di crescita e rafforzamento dei business ad elevato valore aggiunto delle soluzioni di monitoraggio per la sicurezza e l’efficienza degli asset elettrici."Le avanzate tecnologie di Omnisens rappresentano il perfetto completamento dell’offerta del gruppo nel settore delle soluzioni di monitoraggio e ampliano le opportunità di espansione in un business in crescita nel lungo periodo, aprendo la strada a sinergie commerciali significative", si legge nella nota odierna.