Prysmian si rafforza nel business del monitoraggio e gestione di rete elettrica

simone borghi 30 settembre 2019 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group ha siglato un Service Level Agreement triennale con l’operatore di rete tedesco-olandese TenneT per le operazioni di manutenzione reattiva dei propri asset sottomarini e terrestri ad alta tensione in corrente alternata (HVAC) e continua (HVDC).Il gruppo attivo nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni punta così a sviluppare la divisione “PowerLink Cable Solutions” che offre soluzioni di gestione a 360° per sistemi in cavo sottomarini e terrestri per la trasmissione di energia.Il Service Level Agreement include diversi parchi eolici offshore locati nel Mare del Nord tra cui BorWin2, BorWin3, DolWin3, SylWin1, HelWin1 e HelWin2. La divisione di Prysmian “PowerLink Cable Solutions” metterà a disposizione soluzioni di asset management a 360° includendo monitoraggio, manutenzione periodica e riparazioni che permettono riduzioni significative del tempo di inattività e del costo totale di proprietà dei cavi di potenza.Il rapporto di partnership con TenneT si è recentemente rafforzato grazie all’acquisizione della commessa per la connessione alla rete elettrica DolWin5 volta a supportare la diffusione di energia rinnovabile nel Nord Europa.