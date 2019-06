Prysmian schizza in vetta al Ftse Mib, collegamento Western Link tornato in servizio

Daniela La Cava 4 giugno 2019 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

Decisa accelerazione al rialzo per Prysmian, che vola in vetta al Ftse Mib. In una breve nota apparsa sul sito Western Link ha comunicato che "il collegamento è tornato in servizio lunedì 3 giugno ed è disponibile per essere operativo, con una potenza di trasmissione fino a 2.250 MW dalla Scozia all'Inghilterra e al Galles". Il titolo sta guadagnando terreno e ora mostra una crescita di oltre il 5% a 16,13 euro (massimi intraday a 16,13 euro).