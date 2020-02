Prysmian rilancia sul mercato P-Laser (prima tecnologia per cavi ecologici)

Daniela La Cava 5 febbraio 2020 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

Prysmian ha annunciato di avere rilanciato sul mercato il cavo P-Laser che da 10 anni offre una tecnologia innovativa per le reti elettriche di trasmissione, garantendo prestazioni elettriche superiori, costi ridotti e maggior sostenibilità ambientale.Come spiega il big italiano dei sistemi in cavo per l'energia e le tlc "P-Laser è la prima tecnologia per cavi ecologici 100% riciclabili e ad elevate prestazioni, che utilizza un processo ad emissioni zero che riduce le emissioni di CO2 del 40%". La tecnologia P-Laser assicura migliori caratteristiche elettriche, in particolare un’accresciuta prestazione ad alte temperature, una superiore affidabilità intrinseca e una maggiore produttività.Così facendo Prysmian conferma il proprio impegno nel supportare reti elettriche più sostenibili e più intelligenti attraverso la propria gamma di cavi e tecnologie innovative. Il Gruppo gioca così un ruolo chiave verso un’economia “low carbon” e contribuisce al passaggio verso sistemi di trasmissione di energia più intelligenti, affidabili e sostenibili.