Prysmian realizzerà nuovo collegamento tlc in fibra ottica in Brasile

Daniela La Cava 24 febbraio 2021 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

Prysmian ha annunciato che fornirà 770 km di cavi sottomarini in fibra ottica per le telecomunicazioni per il progetto Norte Conectado assegnato da RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, internet provider brasiliano, che collegheranno la città di Macapá a Santarém e Alenquer, situate nel nord della regione amazzonica.Il Norte Conectado Program, spiega la società, punta ad ampliare e migliorare l’infrastruttura per le telecomunicazioni, la sicurezza di rete e la resilienza della connettività nel nord del Brasile, attraverso l’implementazione di una dorsale in fibra ottica che sarà installata sul letto dei fiumi amazzonici. Il progetto rispetta stringenti requisiti ambientali in quanto sarà realizzato in un’area sensibile, per la quale Prysmian Group fornirà soluzioni non-invasive installando i cavi sul letto dei fiumi, dando ancora una volta prova della propria capacità di adattarsi ai bisogni dei clienti.Nello specifico Prysmian produrrà e fornirà 770 km di cavi ottici sottomarini Minisub senza ripetitore e ad alta densità di fibre, che saranno impiegati in 4 collegamenti separati, assicurando un flusso continuo di traffico dati a 9,2 milioni di famiglie. La soluzione Minisub è una delle tecnologie più utilizzate a livello mondiale. I cavi saranno prodotti nello stabilimento produttivo all’avanguardia di Prysmian situato a Nordenham (Germania) e saranno consegnati nella seconda metà del 2021.