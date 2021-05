Prysmian, prosegue corsa post conti: Equita alza target a 29 euro

Daniela La Cava 14 maggio 2021 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Prosegue anche oggi la corsa rialzista di Prysmian a Piazza Affari, dove mostra un crescita di oltre un punto percentuale. Ieri il gruppo dei cavi ha annunciato i risultati dei primi tre mesi dell'anno che vedono l'utile netto salire a 76 milioni e i ricavi segnare +4,6% a 2.810 milioni sotto la spinta del segmento Telecom (crescita organica dell'11,4%) e del segmento Energy con +3,4%. Confermata la stima di Ebitda rettificato 2021 compreso nell’intervallo di 870-940 milioni. "Partenza d'anno incoraggiante, con un primo trimestre migliore delle attese e confidenti di raggiungere la parte alta della guidance", commentano gli analisti di Equita che mantengono la raccomandazione hold su Prysmian. Il target price è invece stato rivisto al rialzo del 4% a 29 euro. Le stime 2021-2023 di Ebitda rettificato ed Eps rettificato crescono in media dell'1/+2% "per il miglioramento della crescita organica su product/telecom in parte compensato dalla maggior cautela su project", aggiungono gli analisti.