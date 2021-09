Prysmian: progetto per sistema cavo sottomarino in Medio Oriente

Daniela La Cava 30 settembre 2021 - 14:25

Nuova commessa per Prysmian Group in Medio Oriente. Il gruppo attivo nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni si è aggiudicato una commessa per un sistema in cavo sottomarino e terrestre ad alta tensione in corrente continua (HVDC) da ±500 kV tra la repubblica Araba d’Egitto e il regno dell’Arabia Saudita del valore di circa 221 milioni di euro. Il progetto è stato assegnato a Prysmian da Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) e Saudi Electricity Company (SEC). Il nuovo collegamento faciliterà lo scambio energetico strategico tra i due paesi e collegherà gli stati del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC - Gulf Cooperation Council) e il continente africano. La firma del contratto è prevista all’inizio di ottobre 2021. La consegna e il collaudo del progetto sono previsti per il 2024.