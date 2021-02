Prysmian: principale partner di Rte nel potenziamento della rete di trasmissione francese

Daniela La Cava 18 febbraio 2021 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group ha siglato un nuovo contratto quadro con Réseau de Transport d’Electricité (RTE), l’operatore del sistema di trasmissione elettrica in Francia, confermandosi partner principale del gestore francese nel piano di potenziamento della rete di trasmissione nazionale. Nel dettaglio il gruppo italiano dei cavi, che si è aggiudicato la quota più ampia dell’accordo, sarà responsabile della fornitura, dei giunti e del collaudo dei sistemi in cavo ad alta tensione in corrente alternata (High Voltage Alternating Current - HVAC) per le connessioni interrate della rete da 90 kV fino a 400 kV. L’accordo quadro coprirà il periodo 2021-2023 e prevede la possibilità di estensione per ulteriori due anni. Per contribuire al potenziamento della rete di trasmissione elettrica francese, Prysmian Group farà leva sui propri centri di eccellenza produttiva in Francia, situati a Gron e Montereau. Questi stabilimenti impiegano oltre 1.400 lavoratori e sono rinomati per la produzione di cavi ad alta tensione e per la tecnologia P-Laser.