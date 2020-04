Prysmian presenta il primo cavo con fibra per le reti FTTx e 5G

simone borghi 21 aprile 2020 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Prysmian mette in commercio il primo cavo disponibile al mondo con una fibra da 180µm. Dopo i precedenti annunci per la fibra BendBrightXS 180µm e i cavi Sirocco HD, Prysmian combina ora le due tecnologie e lancia il microcavo Sirocco Extreme con 288 fibre del diametro di 6,5 mm, che fornisce un diametro e una densità di fibre da record per un microcavo soffiato di 288 fibre."Le fibre BendBrightXS di Prysmian Group sono in grado di soddisfare il necessario standard di densità dei cavi e di supportare il necessario spettro ottico richiesto dalle nuove tecnologie PON" afferma Ian Griffiths, Direttore R&D Telecom Business di Prysmian Group. "La resilienza della fibra insensibile alla piegatura offre ai produttori la possibilità di progettare soluzioni di cablaggio che prima erano impossibili da creare, ma che oggi sono richieste dagli ambienti in rapida evoluzione. Con il loro numero elevato di fibre e il diametro ridotto, i microcavi Sirocco Extreme rendono l'installazione più veloce, economica e sostenibile. Progettati per l'installazione in microtubi, si adattano perfettamente ad essere soffiati in reti d’accesso FTTx e 5G e offrono una soluzione scalabile ad alta densità, fisicamente compatta e facilmente implementabile per una soluzione adatta al futuro".