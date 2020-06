Prysmian: perfezionato lo schema di investimento del leadership team in azioni della società

simone borghi 1 giugno 2020 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

Sono stati perfezionati gli accordi tra il ceo di Prysmian, Valerio Battista, e la prima linea di management che a lui riporta direttamente (il Group Leadership Team) e l’intermediario finanziario incaricato di dare esecuzione al progetto di investimento in azioni della società.A termini di tali accordi, il Group Leadership Team ha dato mandato all’intermediario finanziario di acquistare sul mercato azioni Prysmian per un controvalore complessivo pari a circa 1,5 milioni, corrispondente a circa il 50% dell’incentivo netto rispettivamente maturato da ciascun manager con riferimento all’esercizio 2019 (MBO 2019). Le istruzioni impartite da ciascun manager facente parte del Group Leadership Team all’intermediario finanziario includono l’autorizzazione al blocco delle azioni acquistate fino alla fine del 2022.Prysmian darà prontamente conferma al mercato dell’investimento, una volta che questo sarà stato integralmente completato. Prysmian Group è una public company che vede anche una significativa presenza di dipendenti nell’azionariato della società. I circa 9.000 dipendenti azionisti detengono oltre il 3% del capitale come risultato di un piano ricorrente di acquisto agevolato di azioni e dei piani di incentivazione azionaria che da tempo la società adotta.