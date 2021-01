Prysmian: nuovo record di velocità di 1 petabit al secondo per la trasmissione dati su fibra ottica

simone borghi 19 gennaio 2021 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group, Nokia Bell Labs e National Institute of Information and Communications Technology (NICT) hanno stabilito il record di 1 Petabit al secondo per la trasmissione di dati su una fibra ottica con dimensioni standard. L'esperimento realizza una trasmissione ottica a banda larga ad alta efficienza spettrale attraverso una fibra ottica che guida 15 modi spaziali grazie all'uso di uno specifico multiplexer modale. La capacità totale della rete è di 1 Petabit al secondo, che corrisponde ad una trasmissione televisiva in 8K per 10 milioni di persone contemporaneamente su una singola fibra."Nell'ultimo decennio, il traffico dei dati è aumentato di circa 100 volte. La capacità di trasmissione della fibra ha seguito da vicino questa crescita esponenziale, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie. Nei prossimi dieci anni ci si aspetta che il traffico dati continui a crescere ad un simile ritmo, a seguito dello sviluppo di social network, video on demand e piattaforme multimediali mobili. In questo contesto, la space division multiplexing (SDM) è stata riconosciuta come l'unica tecnologia di multiplazione in grado di superare questa sfida di capacità" ha commentato Eric Stoltz, VP Optical Fibre BU di Prysmian Group.