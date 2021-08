Prysmian: nuovo passo avanti nel percorso di trasformazione digitale

Redazione Finanza 2 agosto 2021 - 12:08

MILANO (Finanza.com)

Prysmian fa un passo avanti nel processo di trasformazione digitale e investe nella soluzione di product information management (PIM) da inriver come base per la propria strategia commerciale. L’azienda ha iniziato il suo percorso di trasformazione digitale alcuni anni fa, anticipando come le esigenze in evoluzione del commercio digitale avrebbero avuto un impatto su team, partner e industria in generale. "La digitalizzazione è nel DNA di Prysmian e il PIM è uno dei pilastri chiave per soddisfare le richieste e le esigenze di informazioni di prodotto uniche e utilizzabili per gestire i siti di e-commerce in modo efficiente da parte dei nostri clienti ", ha dichiarato Rob van Veen, SVP Energy & Infrastructure di Prysmian Group. "Il nostro percorso digitale continuerà supportando sempre più il passaggio da una strategia di centralità del cliente ad una di vicinanza al cliente".L'integrazione della soluzione PIM nel panorama IT del Gruppo contribuirà ad avere a disposizione una modalità più strutturata ed armonizzata per descrivere le informazioni sui prodotti e condividerle con i clienti, scoprendo e sfruttando il valore alla base dei dati di prodotto. La soluzione è attiva in 20 Paesi e coinvolge diverse business unit all'interno del gruppo, con ulteriori sviluppi pianificati per il 2022.