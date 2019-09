Prysmian: nuova nave posacavi più grande al mondo, operativa entro secondo trimestre 2021

Daniela La Cava 10 settembre 2019 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group conferma la costruzione della nuova nave posacavi tra le più avanzate al mondo affidata ai cantieri navali Vard, parte del Gruppo Fincantieri. La nuova nave che sarà chiamata Leonardo da Vinci sarà completamente operativa entro il secondo trimestre 2021. Con un investimento di oltre 170 milioni di euro, spiega una nota, questo asset strategico rafforzerà la capacità di Prysmian di esecuzione dei progetti e il suo approccio come fornitore di servizi sul modello “one-stop-shop”. L'occasione per presentare la nuova nave è l'evento “WindEurope Offshore Conference and Exhibition” previsto a Copenaghen dal 26 al 28 novembre 2019."L’acquisizione della commessa Viking Link del valore di 700 milioni di euro conferma l’indiscussa leadership di Prysmian e ci permette di cogliere le opportunità del mercato dei cavi sottomarini, in particolare nel settore dei collegamenti in cavo per i parchi eolici offshore. Leonardo da Vinci sarà la nave posacavi più all’avanguardia presente sul mercato e migliorerà significativamente le capacità di esecuzione dei progetti del Gruppo e la sua abilità di supportare i clienti, i TSO e le Utility nel rispondere al crescente bisogno di potenziare reti elettriche sempre più sostenibili” ha sottolineato Hakan Ozmen, EVP projects di Prysmian Group.