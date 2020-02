Prysmian: lanciato cavo per le reti FTTx e 5G

Daniela La Cava 3 febbraio 2020 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group ha annunciato il lancio della gamma di minicavi Sirocco High Density che fornisce diametri e densità di fibra da record per i minicavi soffiati. La nuova gamma, spiega una nota, vanta densità di fibre ottiche che raggiungono 10,5 fibre/mm2, permettendo di offrire cavi con un accresciuto numero di fibre per l’utilizzo in microtubi con dimensioni standard. “I cavi con fibre ottiche insensibili alla piegatura rappresentano una parte cruciale nel passaggio ad una connettività più flessibile ed affidabile”, afferma Ian Griffiths, Direttore R&D Telecom Business in Prysmian.