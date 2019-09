Prysmian lancia il cavo intelligente, prima installazione nella rete elettrica della Lettonia

Valeria Panigada 6 settembre 2019 - 11:52

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group ha lanciato la tecnologia Pry-ID che rende il cavo intelligente permettendo di fornire in tempo reale e in modo facilmente accessibile tutte le informazioni sul suo stato, come la lunghezza, da dove proviene e a quali componenti è connesso. Il tutto in un unico file facilmente esportabile e disponibile sempre e ovunque tramite app. La prima serie di cavi intelligenti con questa tecnologia verrà installata nella rete elettrica della Lettonia, grazie all'accordo raggiunto tra Prysmian e l’utility lettone Sadales Tikls. Il progetto prevede l’installazione di circa 7 km di cavi sotterranei.