Prysmian: la conferma di Battista e De Conto nel CDA è un'ottima garanzia (analisti)

Alessandra Caparello 4 febbraio 2021 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

Il CdA di Prysmian ha approvato una lista di candidati amministratori da sottoporre al voto dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio della società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.Inoltre, Prysmian come rende noto Banca Akros, ha adottato una struttura di gestione rinnovata con l'obiettivo di "migliorare l'attenzione del management nel cogliere le opportunità strategiche della transizione globale verso economie basate sull'energia a basse emissioni di carbonio e sulla digitalizzazione”. La nuova organizzazione sotto la guida del CEO Valerio Battista sarà incentrata sui seguenti ruoli chiave: Chief Operating Officer – Business Divisioni e Funzioni di Gruppo.Massimo Battaini sarà nominato nel nuovo ruolo di COO. Francesco Fanciulli è confermato alla guida della Divisione Business Energy, la Divisione Telecom rimane affidata a Philippe Vanhille e la Divisione Progetti a Hakan Ozmen. Ieri Battista ha espresso in un'intervista la volontà di crescere sul mercato americano per competere meglio nello scenario della transizione energeticae Prysmian, sottolineano gli esperti di Akros, potrebbe guardare sia a M&A che a progetti green field. Infine, concludono gli esperti, l'attesa conferma di Battista e De Conto rappresenta un'ottima garanzia sul caso di investimento.