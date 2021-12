Prysmian: investimenti stabilimento Battipaglia fermi a causa del Piano Italia 1 Giga

Alessandra Caparello 29 dicembre 2021 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Prysmian ha acquisito importanti progetti in USA confermando il ruolo di leader a supporto della transizione energetica non solo in EU ma anche negli USA. La domanda di cavi per parchi eolici offshore e interconnessioni dovrebbe crescere da 2,5 miliardi a 7 mld all’anno entro il 2025. L’obiettivo di Prysmian è provare a mantenere una quota di mercato simile a quella attuale (35-40%), di conseguenza l’EBITDA della divisione Projects dovrebbe arrivare a 400 milioni nell’arco di 5 anni. Si avvicinano le gare con le risorse del PNRR, e sottolineano da Equita Sim, Prysmian ha sottolineato la necessità di mettere paletti per l’utilizzo di fibra a più elevata tecnologia per creare una rete future proof al riparo dalla fibra a basso costo. Gli investimenti per lo stabilimento di Battipaglia sono fermi per mancanza di visibilità sulle condizioni competitive per il Piano Italia 1 Giga.