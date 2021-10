Prysmian: investimenti da 100 mln$ negli Usa per potenziare capacità produzione cavi energia

Redazione Finanza 7 ottobre 2021 - 15:47

Prysmian ha annunciato ulteriori investimenti per 100 milioni di dollari nei prossimi due anni e mezzo volti ad aumentare la capacità produttiva nei suoi stabilimenti in Nord America. "Obiettivo degli investimenti è supportare la crescita prevista nei mercati della distribuzione e della trasmissione di energia, contribuendo a soddisfare la domanda di interventi di potenziamento nella regione e la crescente richiesta di fonti di energia pulita", si legge nella nota della società nella quale si spiega che questo investimento fa seguito allo stanziamento di 85 milioni per gli stabilimenti nordamericani recentemente annunciato dal gruppo per consolidare ulteriormente il suo ruolo chiave come enabler della transizione energetica e della trasformazione digitale in Nord America.“La decisione di aumentare la capacità produttiva dei propri stabilimenti conferma l'impegno del Gruppo verso i clienti nordamericani e l’intenzione di costruire un'infrastruttura resiliente per la distribuzione e trasmissione di energia”, dichiara Andrea Pirondini, ceo di Prysmian Group Nord America. "Nello specifico questi investimenti accresceranno ulteriormente la capacità di partecipare a progetti di vitale importanza, rafforzando il posizionamento di Prysmian Group come partner di riferimento per sviluppare la rete di energia pulita degli Stati Uniti", conclude Pirondini.