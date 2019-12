Prysmian: introduce innovazione per sviluppo banda larga nelle tlc

Daniela La Cava 16 dicembre 2019 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Prysmian ha annunciato l'introduzione di un'innovazione per lo sviluppo della banda larga nelle telecomunicazioni. Nel dettaglio, si tratta di "una fibra ottica singolo modo insensibile alla piegatura con un diametro esterno di 180µm. La fibra BendBrightXS 180µm di Prysmian consentirà un livello di miniaturizzazione dei cavi senza precedenti e conferma l'impegno di Prysmian a sostegno dell'evoluzione delle reti ottiche ad alta densità"."Con l'evoluzione di nuove tecnologie come il 5G, l'IoT e la realtà aumentata, le nostre reti ottiche devono adattarsi rapidamente alle nuove esigenze di accresciuta capacità, maggiore densità e minore latenza", spiega il gruppo italiano attivo nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni sottolineando che "i cavi in fibra ottica insensibili alla piegatura sono una parte cruciale della transizione mondiale verso una connettività flessibile e affidabile e, con la loro grande quantità di fibre e il diametro ridotto, rendono l'installazione più rapida ed economica"."Sfruttando la tecnologia proprietaria BendBrightXS, Prysmian sta raggiungendo una nuova pietra miliare nella miniaturizzazione delle fibre", afferma Philippe Vanhille, Executive Vice President Business Telecom di Prysmian Group.