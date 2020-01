Prysmian: in corso valutazioni per valutare eventuali impatti economici da problema Western Link

Valeria Panigada 17 gennaio 2020 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Prysmian ha fatto sapere che, in seguito alle verifiche effettuate, la posizione del guasto del collegamento Western Link, rilevato lo scorso 12gennaio, è stata localizzata e si trova nel polo 2 della parte sud del collegamento terrestre. Il gruppo è già all'opera per risolvere il problema. "Il nostro team di esperti - si legge nella nota - ha già definito una roadmap per completare le attività nel minor tempo possibile". Il problema che ha causato l'interruzione del collegamento tra Scozia, Inghilterra e Galles potrebbe avere impatti sui conti di Prysmian: "Eventuali effetti economici sul bilancio 2019 sono in corso di valutazione", precisa la società.