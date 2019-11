Prysmian, il collegamento Western Link preso in consegna dal cliente

Valeria Panigada 25 novembre 2019 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Prysmian ha annunciato che il collegamento Western Link, al centro di alcune criticità nell'ultimo periodo, è stato preso in consegna dal cliente National Grid Electricity Transmission e ScottishPower Transmission. Il Western Link è un progetto di collegamento ad alta tensione in corrente continua tra la Scozia, l’Inghilterra e il Galles e che raggiunge la tensione record di 600 kV, la classe più elevata, per un cavo isolato, mai messa in esercizio al mondo (ad oggi il massimo è 500 kV), permettendo uno scambio di energia fino a 2,250 MW. L’intero progetto “chiavi in mano” è stato eseguito in consorzio tra Prysmian, responsabile della progettazione, produzione, installazione e collaudo dei cavi, e Siemens, responsabile delle stazioni di conversione.