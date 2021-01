Prysmian giù di oltre il 4% dopo mossa Tamburi (Clubtre)

Daniela La Cava 12 gennaio 2021 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Giornata di vendite per Prysmian a Piazza Affari, dove mostra una flessione di circa il 4% a 29,18 euro (poco sotto il prezzo della cessione di parte della partecipazione detenuta da TIP). Nel dettaglio, ieri Clubtre – società di cui TIP – Tamburi Investment Partners detiene il 66,226% – ha fatto sapere di avere concluso la cessione di 10 milioni di azioni Prysmian, corrispondenti al 3,729% del capitale sociale della stessa, per un controvalore complessivo di 292,5 milioni di euro, al lordo di oneri e commissioni. L’operazione si è perfezionata ad un prezzo di 29,25 euro per azione e verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo in data 14 gennaio 2021.All'indomani della mossa di TIP, gli analisti di Banca Akros hanno abbassato la raccomandazione su Prysmian, portandola a neutral dal precedente buy."Abbiamo migliorato il nostro rating e target su Prysmian rispettivamente a buy e a 30 euro lo scorso 30 ottobre, quando il prezzo del titolo era scambiato a 23,5 euro - scrivono da Akros -, ora la raccomandazione passa a neutral, mantenendo il prezzo obiettivo invariato".