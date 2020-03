Prysmian: due nuovi progetti con Terna per sviluppo rete trasmissione nazionale

Daniela La Cava 10 marzo 2020 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group ha siglato con Terna, tramite la sua controllata Terna Rete Italia e a seguito di procedimenti di gara pubblica, due nuovi importanti contratti per la realizzazione di collegamenti in cavo. Il primo accordo è relativo a un sistema in cavo in corrente alternata (HVAC – High Voltage Alternate Current) a 220 kV per la realizzazione della tratta italiana del collegamento transfrontaliero Italia-Austria, tra la sottostazione elettrica di Glorenza e quella di Nauders, che dovrebbe entrare in servizio entro il 2022, del valore di € 40 milioni con un’opzione per ulteriori 10 milioni di euro. Il secondo accordo, del valore di 40 milioni con un’opzione per ulteriori 40 milioni e relativo alla fornitura in opera di sistemi in cavo HVAC a 220 kV, è un contratto quadro, con validità fino al 2022, destinato alle esigenze del sistema di trasmissione nell'Italia Meridionale.Entrambi i contratti, precisa la nota, prevedono la progettazione elettrica ed esecutiva, la fornitura di cavi – prodotti nello stabilimento di Gron, in Francia, centro di eccellenza del Gruppo per i cavi ad alta ed altissima tensione - e accessori oltre alla realizzazione delle opere civili e varie possibili forniture opzionali fra cui le soluzioni PRY-CAM per il monitoraggio permanente e in tempo reale dei collegamenti in cavo.